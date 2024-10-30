В аэропорту Вашингтона задержали российских журналистов, прибывших для освещения президентских выборов

В ночь на 29 октября корреспондентов «Известий», которые прилетели в США освещать выборы, и имеющие на руках полностью оформленный пакет документов в соответствии с американским законодательством, в том числе визой, выданной посольством Штатов, задержали в аэропорту.
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