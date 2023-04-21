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В Госдуме заявили о непременной эскалации конфликта в случае вступления Украины в НАТО

В Госдуме заявили о непременной эскалации конфликта в случае вступления Украины в НАТО

Депутат Госдумы Леонид Ивлев рассказал, чем грозит для России вступление Украины в НАТО. Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга демонстрирует намерения НАТО довести конфликт России и Украины до эскалации.

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