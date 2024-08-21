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Вечерний Новосибирск

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  • Ингерман Ланская
    зам по жкх? видать пачкой баксов подавилсяУмер замминистра ...
  • MustaFa Napaykin
    "...из-за долга под Новосибирском..." - мдляяяяяя. А под другими городами можно иметь долги? )))))Злостный нарушите...
  • YYYYYYY XXXXXXX
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Анатолий Серышев ознакомился с реализацией проектов «СКИФ» и терапии онко заболеваний

Анатолий Серышев ознакомился с реализацией проектов «СКИФ» и терапии онко заболеваний

В ходе рабочей встречи Павел Логачев сообщил, что в настоящее время специалисты ИЯФа принимают участие в выполнении двух поручений Правительства Российской Федерации, которые, в том числе, были сформированы по итогам рабочих поездок в Новосибирскую область Президента России и Председателя Правительства РФ.

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