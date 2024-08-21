Анатолий Серышев ознакомился с реализацией проектов «СКИФ» и терапии онко заболеваний

В ходе рабочей встречи Павел Логачев сообщил, что в настоящее время специалисты ИЯФа принимают участие в выполнении двух поручений Правительства Российской Федерации, которые, в том числе, были сформированы по итогам рабочих поездок в Новосибирскую область Президента России и Председателя Правительства РФ.
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