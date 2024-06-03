Президентом Мексики впервые может стать женщина

На пресс-конференции, состоявшейся в отеле «Хилтон», лидер левой партии «Движение национального возрождения» (Morena) Марио Дельгадо провозгласил победу кандидата от проправительственной коалиции Клаудии Шейнбаум на президентских выборах в Мексике, о чем сообщил новостной портал El Universal.
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