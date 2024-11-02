Лукашенко: Россия не собирается нападать на страны ЕС через Белоруссию

По словам президента республики, они не планируют воевать с НАТОРоссия не собирается через территорию Белоруссии нападать на соседние страны Европейского союза, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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