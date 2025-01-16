Начальник ГУОООП МВД России Ленар Габдурахманов принял участие в открытии стационарного пункта полиции в Новосибирске

В Новосибирске состоялось открытие стационарного пункта полиции. В мероприятии приняли участие начальник Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России генерал-майор полиции Ленар Габдурахманов, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков, руководство города Новосибирска, а также представители регионального главка МВД и городского управления полиции.