Вице-премьер Сербии опроверг слова британского посла об освобождении Югославии украинцами

Заместитель главы сербского правительства Александр Вулин прокомментировал заявление посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт Красной армии, который освобождал Югославию во время Второй мировой войны, "на 70 процентов состоял из украинцев".
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