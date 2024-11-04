Вице-премьер Сербии опроверг слова британского посла об освобождении Югославии украинцами

Заместитель главы сербского правительства Александр Вулин прокомментировал заявление посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт Красной армии, который освобождал Югославию во время Второй мировой войны, "на 70 процентов состоял из украинцев".