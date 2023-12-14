Менеджер Рахмонова о бое с Чимаевым: «У Шавката нет цели подраться с Хамзатом, у каждого цель – завоевать пояс в своей весовой категории»

Менеджер Рахмонова Саят Абдрахманов объяснил, почему противостояние Шавката и Хамзата так и ограничилось фантазией и желанием фанатов, а также назвал других потенциальных соперников Номада в ближайшем будущем: «Да, как я ранее говорил, Хамзат перешел в категорию выше, выступает в среднем весе, а Шавкат – в полусреднем.