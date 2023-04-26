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Сорокин одержал 2-ю победу в текущем плей-офф, отбив 34 из 36 бросков «Каролины»

Илья Сорокин отразил 34 броска из 36 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2, 2-3). Вратарь «Айлендерс» одержал вторую победу в текущем плей-офф при трех поражениях.

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