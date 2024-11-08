Пролог фанатской версии Half-Life 3 получил дату выхода в Steam — финальный трейлер Project Borealis: PrologueКоманда энтузиастов из Icebreaker Industries сообщила дату выхода Project Borealis: Prologue — пролога/демо своей версии Half-Life 3.
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