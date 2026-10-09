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Царьград

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Экс-глава Дома творчества в Дивееве получила 5 лет за хищения

Экс-глава Дома творчества в Дивееве получила 5 лет за хищения

Бывший директор Дома творчества в Дивеевском округе получала зарплату за фиктивно устроенных сотрудников и требовала у подчинённых часть премий, похитив в общей сложности более 700 тысяч рублей; суд назначил ей пять лет лишения свободы условно.

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