Экс-глава Дома творчества в Дивееве получила 5 лет за хищения

Бывший директор Дома творчества в Дивеевском округе получала зарплату за фиктивно устроенных сотрудников и требовала у подчинённых часть премий, похитив в общей сложности более 700 тысяч рублей; суд назначил ей пять лет лишения свободы условно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Началась паника: ...
- В ЕС выдвинули Ро...
- В ЕС выдвинули Ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым