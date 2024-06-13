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США расширили санкции против России. Под ограничения попали IT-сектор и финансовая инфраструктура

США расширили санкции против России. Под ограничения попали IT-сектор и финансовая инфраструктура

США значительно расширили санкции против России — новые ограничения затронули финансовую инфраструктуру, облачные сервисы и информационные технологииВчера, 12 июня, США значительно расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений — об этом сообщил американский Минфин.

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