Какие имена выбирали для новорождённых в Рязанской области в сентябре

Рязанцы в сентябре чаще всего выбирали для дочерей имя Анна, а для сыновей — Матвей.В сентябре в МФЦ Рязанской области имена и свидетельства о рождении получили 99 малышей.
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