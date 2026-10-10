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Рязанские новости

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Какие имена выбирали для новорождённых в Рязанской области в сентябре

Какие имена выбирали для новорождённых в Рязанской области в сентябре

Рязанцы в сентябре чаще всего выбирали для дочерей имя Анна, а для сыновей — Матвей.В сентябре в МФЦ Рязанской области имена и свидетельства о рождении получили 99 малышей.

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