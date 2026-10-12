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Царьград

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Продажи новых авто в Прикамье упали на 7,4% в сентябре

Продажи новых авто в Прикамье упали на 7,4% в сентябре

В сентябре 2026 года в Пермском крае на учёт поставили 2181 новый легковой автомобиль, при этом лидером продаж осталась Lada с 750 регистрациями и ростом 24% к прошлому году.

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