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"АТП" и "Красное знамя" готовы принять на работу беженцев из ДНР и ЛНР

"АТП" и "Красное знамя" готовы принять на работу беженцев из ДНР и ЛНР

В настоящее время оба предприятия располагают огромным количеством открытых вакансийВ частности, СПК "Красное знамя" ждёт на работу механизаторов, рабочих по уходу за животными, доярок, водителей, а также агронома, зоотехника и других специалистов.

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