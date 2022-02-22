"АТП" и "Красное знамя" готовы принять на работу беженцев из ДНР и ЛНР

В настоящее время оба предприятия располагают огромным количеством открытых вакансийВ частности, СПК "Красное знамя" ждёт на работу механизаторов, рабочих по уходу за животными, доярок, водителей, а также агронома, зоотехника и других специалистов.
В настоящее время оба предприятия располагают огромным количеством открытых вакансийВ частности, СПК "Красное знамя" ждёт на работу механизаторов, рабочих по уходу за животными, доярок, водителей, а также агронома, зоотехника и других специалистов.
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