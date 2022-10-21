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Ротенберг о драке Никишина: «По-пацански он поступил правильно, его вызывали все игроки «Куньлуня». Александр выиграл, проявил себя мужиком»

Роман Ротенберг прокомментировал драку Александра Никишина в матче с «Куньлунем». Защитник СКА подрался с нападающим китайской команды Девином Броссо в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ.

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