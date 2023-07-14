НАТО – Украине: дверь закрыли! Снаружи!

Игорь Михайлович

"чем больше разнообразного оружия будут поставлять на украину, тем хуже для всех.." - ну вообще-то не для всех. военпром сша и европы только выиграет. все старьё будет утилизироваться на войне, вслед за этим последуют многомиллиардные заказы от государств нато на поставки новых вооружений.