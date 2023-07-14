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НАТО – Украине: дверь закрыли! Снаружи!

НАТО – Украине: дверь закрыли! Снаружи!

В Вильнюсе происходит то, что должно: Украину не только не приняли в НАТО, что вообще не рассматривается, но и фактически попросили закрыть дверь снаружи, поставив невыполнимое условие: «Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять» (Столтенберг).

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Комментарии
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виктор матвеев
Пипец Хохлорейху придет при любом раскладе.
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14 час.
Игорь Михайлович
&quot;чем больше разнообразного оружия будут поставлять на украину, тем хуже для всех..&quot;  -  ну вообще-то не для всех. военпром сша и европы только выиграет. все старьё будет утилизироваться на войне, вслед за этим последуют многомиллиардные заказы от государств нато на поставки новых вооружений.
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1 час.
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