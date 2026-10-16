Стоимость обновлённого российского представительского седана Aurus Senat начинается от 48,5 миллиона рублей информацию предоставил коммерческий директор компании Артём Юсупов во время специального показа новинки, об этом 16 октября сообщает Life.
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