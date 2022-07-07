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Замглавы ФТС Давыдов заявил о попытке Евросоюза и Украины приостановить участие России во ВТамО

Замглавы ФТС Давыдов заявил о попытке Евросоюза и Украины приостановить участие России во ВТамО

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил в четверг, что ЕС и Украина пытались приостановить участие РФ и Белоруссии во Всемирной таможенной организации.

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