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Снова снег: к Челябинской области подходит холодный антициклон

Снова снег: к Челябинской области подходит холодный антициклон

Погода на Южном Урале резко изменится.От плюс одного до минус 25-ти. Метеозависимым не позавидуешь: температура воздуха и погодные условия в Челябинской области меняются ежедневно с такой скоростью, что уследить не успеваешь.

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