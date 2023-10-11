Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Авас Анекак
    повесить Токаева«Русский Иван от ...
  • igor laptev
    а ты где была когда луганск и донецк бомбили? чё ж ты террористкой не стала? ты керосину не плескай. без тебя разберу...Палестино-израиль...
  • Галина Смирнова
    Что-то я не поняла - война четвёртый день, а где таки "джихад" на Омериканщине? Уважаемые арабско-мусульманские товар...Палестино-израиль...

"РОССИЯ НАПАДЁТ НА ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ": ВЫКУП СОСТАВИТ 50 МЛРД ЕВРО

"РОССИЯ НАПАДЁТ НА ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ": ВЫКУП СОСТАВИТ 50 МЛРД ЕВРО

Когда людям страшно, они собираются вместе и наперебой уговаривают себя, что им бояться нечего. Именно этот психологический феномен мы наблюдали на прошедшем в испанской Гранаде форуме так называемого Европейского политического сообщества, на котором лидеры 50 стран континента обсудили "нестабильность в Европе", но главным образом — поддержку Украины "на фоне опасений, что эта поддержка ослабевает".

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
зашкаливающий бред, как новая нормальность ЕС
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13 час.
ВД
Валерий Денисов
Зачем России порабощать Европу? - С этим прекрасно справляются США.
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13 час.
Так будет
дешёвки, БЛЯДЬ, за 50 млрд решили отмазаться.... 50 триллионов вы нам должны, ПЕДЕРАСТЫ!!!
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11 час.

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