Когда людям страшно, они собираются вместе и наперебой уговаривают себя, что им бояться нечего. Именно этот психологический феномен мы наблюдали на прошедшем в испанской Гранаде форуме так называемого Европейского политического сообщества, на котором лидеры 50 стран континента обсудили "нестабильность в Европе", но главным образом — поддержку Украины "на фоне опасений, что эта поддержка ослабевает".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Режиссёр Михалков обратился в администрацию президента с вопросом о возвращенцах
- "Это должно стать проблемой русских", - американский посол призывает дать Москву гарантии безопасности для казахстанской нефти
- Попытка перебросить биолабораторию США поближе к России обернулась вспышкой эпидемии в Польше: Скрыть факты не удалось
Свежие комментарии