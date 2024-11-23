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Гонка ИИ

Гонка ИИ

Сегодня мировые державы втянуты в противостояние за первенство в разработке общего или сильного искусственного интеллекта (AGI).

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