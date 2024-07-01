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Спички - не игрушка

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Коней на переправе не меняют, а вот ослов нужно!

Коней на переправе не меняют, а вот ослов нужно!

В США задумали заменить Байдена более молодым кандидатом https://lenta.ru/news/2024/06/. Почему демократов в США называют ослами? https://aif.

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