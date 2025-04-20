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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рывок 21:0 в четвертой четверти позволил «Нью-Йорку» обыграть «Детройт» в первом матче серии

За 9 минут до конца четвертой четверти «Пистонс» вели 98:90. За следующие 4 минуты «Детройт» не набрал ни одного очка.

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