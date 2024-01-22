Почему все заговорили о Борисе Надеждине, шансы Трампа на выборах в США и китайские рекорды российской нефтянки

В условиях выжженного российского политического поля главным ньюсмейкером президентской предвыборной кампании 2024 стал Борис Надеждин — ветеран российской либеральной политики, с разрешения Кремля преодолевший первый этап выдвижения в президенты и теперь собирающий 100 тысяч подписей избирателей.