Житель Самарской области поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь на заснеженной дороге

Ночью, находясь на маршруте патрулирования на обводной дороге села Челно-Вершины, сотрудники Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Андрей Чеботов и лейтенант полиции Сергей Яковлев обратили внимание на самосвал КамАЗ с прицепом, застрявший в снегу на обочине.
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