Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что решение палаты представителей США о выделении $61 млрд на поддержку Киева лишь усугубит конфликт на Украине.
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