Харьков русский город! В Киеве украинской речи и слышно не было! Пока эти бандеровские уроды власть не взяли! Гнать надо эту бандеровскую нечисть!Пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: г.
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