В Британии заговорили о победе России в гигантской битве за Донбасс: Карта специальной военной операции на Украине на 1 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийская армия демонстрирует превосходство в битве за Донбасс, успешно продвигаясь на нескольких фронтах.