В Петербурге арендовали бизнес-центр под крупнейший IT-хаб

Он будет рассчитан на 2500 сотрудников. «Тинькофф» заключил соглашение с девелоперской компанией УК «Теорема» о долгосрочной аренде бизнес-центра Ferrum II, в котором разместится головной IT-хаб банка в Петербурге.
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