Le Pen Would Beat Every Rival In 2027, Major French Poll Finds Marine Le Pen would win France's 2027 presidential election against every major rival now being measured, according to a major survey by Elabe published on August 29 for BFMTV and La Tribune Dimanche.
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