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Zero Hedge

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Le Pen Would Beat Every Rival In 2027, Major French Poll Finds

Le Pen Would Beat Every Rival In 2027, Major French Poll Finds

Le Pen Would Beat Every Rival In 2027, Major French Poll Finds Marine Le Pen would win France's 2027 presidential election against every major rival now being measured, according to a major survey by Elabe published on August 29 for BFMTV and La Tribune Dimanche.

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