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Смоленская Газета

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Смоленские энергетики «Россети Центр» в 2026 году изготовили около 2,9 тысячи металлоконструкций для обновления энергообъектов

Смоленские энергетики «Россети Центр» в 2026 году изготовили около 2,9 тысячи металлоконструкций для обновления энергообъектов

Филиал «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» продолжает изготовление металлоконструкций на собственной производственной базе для выполнения ремонтной программы, договоров технологического присоединения и дополнительных сервисов.

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