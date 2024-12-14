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Экс-судья Итурральде о претензиях Винисиуса к арбитру: «Пенальти на нем очевидный, но бразильца следовало удалить еще до этого»

В матче 17-го тура Ла Лиги вингер «Реала» сперва получил желтую карточку за недовольство решением судьи не предупреждать игрока «Райо Вальекано», а спустя две минуты упал в штрафной соперника – пенальти назначен не был.

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