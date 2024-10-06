Как вырастить клубнику на подоконнике, рассказал корреспондент «Живой Кубани»Не приходила ли вам мысль вырастить клубнику прямо в квартире? Это необычно, полезно, к тому же горшок с красными ягодами красиво впишется в интерьер.
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