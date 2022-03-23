Барабанов – 3-я звезда матча с «Калгари»: 10-й гол в сезоне, передача и «+2» за 19:23

Александр Барабанов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» и стал 3-й звездой. Его «Сан-Хосе» одержали победу над «Шаркс» (4:3).
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Симон Фуркад об отстранении россиян: «Вопрос не только о спорте, это вопрос политики. Не думаю, что отстранение – правильное решение»
- Ростовцев о возможной смене гражданства российскими биатлонистами: «Это непорядочно и неправильно. Ни одна страна не поддерживает так своих спортсменов, как Россия»
Свежие комментарии