Барабанов – 3-я звезда матча с «Калгари»: 10-й гол в сезоне, передача и «+2» за 19:23

Александр Барабанов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» и стал 3-й звездой. Его «Сан-Хосе» одержали победу над «Шаркс» (4:3).

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