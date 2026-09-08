В РФ сформировали концепцию единого экзамена по русскому для иностранцев

Проект концепции единого экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов разработали в России, сообщила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская 8 сентября в интервью РИА Новости.