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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат из зелёных помидоров "Кузнечики"

Салат из зелёных помидоров "Кузнечики"

Очень вкусный салат из зеленых помидоров на зиму! Ароматный, сладковатый, с приятной остринкой. К такому салату отлично подходит отварная картошка.

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