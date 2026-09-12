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FiNE NEWS

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Удар пятью авиабомбами по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области попал на видео

В Telegram-канале «Изнанка» опубликовано видео, на котором зафиксирован удар пятью фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по пункту временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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