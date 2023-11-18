BMC: употребление кофе снижает рис заражения коронавирусом

Полезное свойство напитка обнаружили китайские ученые.Ученые из Государственного медицинского университета в Шэньяне (Китай) установили, что употребление кофе снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.
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