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На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии

На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии

Украинское Госбюро расследований (ГБР) заочно предъявило обвинения по так называемым делам майдана директору ФСБ России Александру Бортникову, а также главе Росгвардии Виктору Золотову и 19 генералам российских спецслужб.

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