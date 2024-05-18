На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии

Украинское Госбюро расследований (ГБР) заочно предъявило обвинения по так называемым делам майдана директору ФСБ России Александру Бортникову, а также главе Росгвардии Виктору Золотову и 19 генералам российских спецслужб.
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