Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 382 подписчика

Российский военный с ранением помог эвакуировать товарища

Российский военный с ранением помог эвакуировать товарища

Российский штурмовик получил ранение в результате атаки беспилотника в ходе освобождения Максимильяновки, но вышел сам и вывел пешком к следующей точке эвакуации раненого товарища, пишет РИА Новости, побеседовавший с военнослужащим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх