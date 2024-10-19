Российский военный с ранением помог эвакуировать товарища

Российский штурмовик получил ранение в результате атаки беспилотника в ходе освобождения Максимильяновки, но вышел сам и вывел пешком к следующей точке эвакуации раненого товарища, пишет РИА Новости, побеседовавший с военнослужащим.
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