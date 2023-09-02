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Месси может в обход правил пропускать пресс-конференции и самостоятельно выбирать СМИ, с которыми будет общаться. У игрока есть договоренность с МЛС

Месси может в обход правил пропускать пресс-конференции и самостоятельно выбирать СМИ, с которыми будет общаться. У игрока есть договоренность с МЛС

В субботу десятки журналистов, работавших на матче «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Интер Майами» (0:2), хотели задать Месси вопросы о его дебюте в МЛС.

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