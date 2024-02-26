8 способов разнообразить утренний кофе: сорта, сиропы, декор

Утренняя чашка кофе — для многих это не просто напиток, а главная причина вставать по утром. Серьёзно, что еще способно вытянуть вас из-под тёплого одеяла в мир срочных задач и проблем? Только перспектива сперва насладиться чашечкой любимого напитка.