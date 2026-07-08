Эрдоган раскритиковал Нетаньяху и Мицотакиса за слова о поставках F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает уместными заявления премьер-министров Израиля и Греции Биньямина Нетаньяху и Кириакоса Мицотакиса о недопустимости получения Анкарой истребителей F-35.
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