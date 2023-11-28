Нелегалам хотят запретить жениться, открывать бизнес и водить машины в России

Мигранты, попавшие в страну незаконным путём, могут лишиться целого ряда возможностей.МВД России готовится представить законопроект, согласно которому в стране появится особый режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов.
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