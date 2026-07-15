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Айзерман покидает пост генменеджера «Детройта». Он будет старшим советником гендиректора

«Детройт» объявил об изменениях в руководстве отдела хоккейных операций. Стив Айзерман покидает пост исполнительного вице-президента и генерального менеджера клуба.

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