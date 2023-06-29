Спички - не игрушка

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"Запад в замешательстве". Прагматизм Путина дает свои плоды

"Запад в замешательстве". Прагматизм Путина дает свои плоды

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Попытаюсь подсветить позитив. Абстрагируясь при этом от известных всем и не раз озвученных мною проблем нашей страны.

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