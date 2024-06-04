Стало известно расписание туристического вагона до Выборга в июне

Он будет отправляться с Финляндского вокзала Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила, что туристический вагон до Выборга будет отправляться с Финляндского вокзала в следующие даты: 8, 15, 22 и 29 июня.
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