ТАСС: ВС РФ перерубили ключевую транспортную развязку ВСУ в центре Часова Яра

Начальник оперативного штаба разведцентра "Мелодия" 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным Чукча рассказал ТАСС, что подразделения российских войск взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре.
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