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Российские танкеры заработали даже под персональными санкциями

Российские танкеры заработали даже под персональными санкциями

Весьма показательное пренебрежение и насмешка над запретами Запада постоянно поднимают вопросы об эффективности действующего режима санкций, особенно с учетом того, что Россия находит альтернативные рынки и маршруты для поддержания экспорта нефти.

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